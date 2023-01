Preta Gil comenta tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 15:00 | Atualizado 26/01/2023 15:08

Rio - Preta Gil fez um novo relato , nesta quinta-feira (26), sobre seu tratamento contra um câncer de intestino. A cantora, de 48 anos, revelou o diagnóstico no início de janeiro e e está fazendo sessões de quimioterapia.

"Meus amores, hoje é primeiro dia, depois desses 20 dias de loucura que minha vida virou do avesso, que estou me sentindo melhor", disse Preta. "Achei que vocês mereciam saber disso", completou ela, que recebeu flores de amigos e admiradores mais cedo.



"Hoje eu estou sem estar tonta, estou fraca, mas estou bem melhor do que estive nesses últimos 20 dias. Vim dizer isso pra vocês, porque eu amo vocês e agradecer mais uma vez tanto amor e tanto carinho e dizer que sigo aqui lutando e vencendo", finalizou.