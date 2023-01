Preta Gil fala sobre tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 20:10

Rio - Preta Gil aproveitou esta segunda-feira (23) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A cantora, de 48 anos, publicou um vídeo para falar sobre como tem sido o tratamento contra o câncer no intestino que descobriu no início do mês de janeiro. A artista começou as sessões de quimioterapia na última segunda-feira (16).

"Momentos difíceis, mas muito reveladores. Eu não sei por que na minha cabeça eu coloquei que eu ia começar a ter efeitos colaterais da quimio mais para frente, mas é quase que imediata. Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir e aí tem os efeitos colaterais, que são completamente controláveis pelos medicamentos, pelos médicos. Um enjoo, uma tontura, algumas coisas que eu não quero ficar falando para não assustar porque é tudo realmente passável", afirmou.



A filha de Gilberto Gil também fez questão agradecer por todo o carinho e apoio que tem recebido durante seu tratamento. "Estou aqui para dizer que eu vou vencer, que eu tenho mais certeza do que nunca que essa vitória já é minha. Eu estou muito grata a todas as mensagens que não param de chegar de todos os cantos desse mundo", disse.