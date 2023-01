Em vídeo que circula nas redes sociais, Anitta interrompe show e pede para fã abaixar cartaz - Reprodução/Twitter

Em vídeo que circula nas redes sociais, Anitta interrompe show e pede para fã abaixar cartazReprodução/Twitter

Publicado 23/01/2023 19:22

São Paulo - A cantora Anitta precisou parar o show que fez em Brasília no último fim de semana para dar uma bronca em um fã que impedia as pessoas atrás dele de assistir o show por conta de um cartaz.

fotogaleria



“Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show”, pediu a cantora. Os fãs que estavam com a visão do palco impedida pela mensagem do fã comemoraram o alerta de Anitta. “Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show”, pediu a cantora. Os fãs que estavam com a visão do palco impedida pela mensagem do fã comemoraram o alerta de Anitta.

Logo após a chamada que deu no fã, Anitta amenizou o constrangimento. “Depois te dou um beijinho, tá? Guarda o cartaz, que eu gravei sua cara já”, afirmou a cantora, indicando que iria agradar o fã, após o show.



A cantora esteve em Brasília para promover o evento “Ensaios da Anitta”, que faz parte da temporada de Carnaval da artista, que termina com o “Bloco das Poderosas”, desfilando no Rio de Janeiro.