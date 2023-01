Maisa Silva revela que está apaixonada - Reprodução do Instagram

Publicado 23/01/2023 17:48

Rio - Maisa Silva se pronunciou, nesta segunda-feira, após surgirem boatos nas redes sociais de que a atriz de 20 anos estaria vivendo um affair com MC Paiva. Em postagem no Twitter, a artista desmentiu os rumores e garantiu que segue solteira desde que terminou o namoro de quatro anos com Nicholas Arashiro.

"Nossa, gente, eu estou super corrida com a pré-estreia do filme 'Desapega' e ainda estou tendo que vir aqui falar que não estou namorando com ninguém?", iniciou ela, citando o longa que estrela com Gloria Pires. "Pelo amor de Deus, o dia que eu namorar de novo, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão saber! E jamais usaria disso para autopromoção", declarou a jovem.

Em seguida, Maisa ainda fez um breve desabafo sobre os boatos que enfrenta constantemente: "Tô há anos acostumada com matérias sensacionalistas falando sobre gravidez e relacionamento, vocês também. Então pfff. Não é o momento disso, okay? Calada vence… Mas parece que, se eu não falar, ninguém para de me marcar em post tendencioso (risos)", completou a famosa.