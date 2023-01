NX Zero anuncia show após cinco anos longe dos palcos - Reprodução/Instagram

NX Zero anuncia show após cinco anos longe dos palcosReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 13:34 | Atualizado 23/01/2023 13:44

Rio - Após deixar os fãs enlouquecidos com uma reaparição nas redes sociais, NX Zero acabou com a agonia dos fãs. A banda de rock anunciou, nesta segunda-feira (23), que fará uma sério de shows depois de cinco anos longe dos palcos. Eles se apresentarão no festival MITA, o "music is the answer", que em tradução livre significa "música é a resposta".



fotogaleria

"Quem estava com saudades de um show do NX Zero? Cedo ou tarde eu ia ter que contar isso para vocês. A banda estará de volta aos palcos depois de cinco anos para shows mais que especiais no MITA", informou o grupo com uma publicação no Instagram.