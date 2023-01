Nataly Mega fala sobre a importância dos amigos após o término do casamento com Fábio Porchat - Reprodução do Instagram

Publicado 23/01/2023 11:25

Rio - A produtora de cinema Nataly Mega usou o Instagram, neste domingo, para agradecer o apoio que tem recebido dos amigos após o fim do casamento com Fábio Porchat. Na rede social, a ex-mulher do humorista compartilhou alguns cliques com os amigos, ressaltou a importância deles em sua vida e comentou que nunca conseguirá retribuir a altura tanto amor.

"A maior lição que aprendi na vida até aqui é: faça amigos. Mas pra isso, seja amigo… esteja por perto, pergunte, ligue, mande mensagem, se preocupe genuinamente, talvez só esteja do lado pra segurar a mão, sem dizer nada. As vezes pra ouvir por dias seguidos as mesmas reclamações ou pra dar um abraço e dizer que está ali. Em alguns dias, um elogio, uma palavra de estímulo, uma mensagem de carinho pra você não é nada, mas pro seu amigo vale o mundo", escreveu Nataly.

"Um “Eu te amo” num momento difícil salva a vida, uma companhia numa hora triste é a maior prova de amor. E essas pessoas são isso pra mim. AMIGOS. São o mundo todinho. Não só elas, algumas outras que não estão nas fotos também e o que elas estão fazendo eu nunca vou poder retribuir a altura. Amo cada um de vocês. Muito! E cada vez mais! OBRIGADA!", finalizou.







