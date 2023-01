Key Alves revela que já ficou com o piloto de Fórmula 1, Lando Norris - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 22/01/2023 22:00

Rio - Em conversa com os brothers Gustavo e Ricardo, Key Alves revelou já ter ficado alguns homens famosos, entre eles Lando Norris, automobilista britânico. Ela contou que, na época, não tinha domínio do inglês e a conversa foi na base da mímica.

"Eu já fiquei com uns caras internacionais, o piloto de Fórmula 1, Lando Norris. Foi pra Fórmula 1 agora, menino novinho. Eu não sabia falar nada de Inglês e ele nada de Português, foi só na mímica", começou ela. "Foi na Fórmula 1 que teve em São Paulo. Todo ano tem. Eu moro lá, eu sabia que ia ter e comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá. Aí vi o dele. Ele me mandou um direct, que deve ter aparecido as meninas de São Paulo para ele, sei lá como. Fui responder [o direct] em inglês e fomos nos ver, só que não sabíamos conversar, foi tudo em mímica", completou.