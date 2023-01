Gil do Vigor tira carta de motorista nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2023 17:30 | Atualizado 22/01/2023 17:44

Rio - Gil do Vigor conseguiu tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos. O economista publicou uma foto do documento neste domingo (22). Em dezembro do ano passado, o ex-BBB dirigiu pela primeira vez o carro que ganhou durante o reality da TV Globo.

"Me sentindo a Olivia Rodrigo", brincou ele. Gil se refere a cantora que ficou famosa com o single drivers license (carta de motorista em inglês), lançada em 2021. Ele disse ainda, nos stories do Instagram, que estava emocionado com o momento.