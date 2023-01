Kylie Jenner e o filho, Aire Webster - Reprodução / Instagram

Kylie Jenner e o filho, Aire WebsterReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2023 09:36

Rio - Kylie Jenner, de 25 anos, usou as redes sociais, no sábado, para mostrar o rosto do filho caçula, de 1 ano de idade, pela primeira vez. No Instagram, a irmã mais nova do clã Kardashian ainda aproveitou para revelar aos internautas o novo nome do menino, que ao nascer, havia sido batizado de Wolf.

"Aire", escreveu ela na legenda dos registros em que aparece ao lado do bebê, fruto de seu relacionamento com o rapper Travis Scott. Além dele, Kylie também é mãe de Stormi, de 4 anos de idade, também de sua relação com o artista.

Nos comentários do post, familiares e fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho à mãe e bebê. "Eu te amo, Aire Webster", escreveu a vovó, Kris Jenner. "O rei. O rei jovem", afirmou a tia, Khloé Kardashian. "Meu Deus, ele é tão fofo", elogiou uma internauta. "Kylie tem uma genética tão forte!", opinou outra. "Ele é lindo!", acrescentou uma terceira.