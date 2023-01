Fábio Assunção celebra aniversário do filho mais velho, João - Reprodução / Instagram

Fábio Assunção celebra aniversário do filho mais velho, JoãoReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2023 18:51

Rio - Fábio Assunção, de 51 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para celebrar o aniversário de seu primogênito, João Assunção. No Instagram, o ator escreveu uma homenagem ao jovem, que completa 20 anos de idade, e garantiu elogios dos fãs.

"João. São 20 anos de troca, amizade, parceria. Este ano vai ser lindo! Você é um filho extraordinário. Brilhe muito nessa vida. Te amo", declarou Fábio, que também é pai de Ella Felipa, de 11 anos, além de Alana, de 1 ano de idade, fruto de seu atual casamento com Ana Verena.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho aos dois. "Família linda! Que Deus abençoe", desejou uma fã. "Lindos!", elogiou outra. "Amo a relação do Fábio com os filhos. Parabéns!", ressaltou uma internauta. "Isso é amor de família! Parabéns!", opinou uma usuária.