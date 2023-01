Viih Tube e Eliezer em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Viih Tube e Eliezer em Fernando de NoronhaReprodução Internet

Publicado 20/01/2023 21:45

Rio - Eliezer completa 33 anos na próxima segunda-feira (23), e para comemorar o ex-BBB viajou para Fernando de Noronha com a namorada, Viih Tube. A influenciadora, que está grávida da primeira filha do casal, Lua, presenteou o amado com o passeio para o arquipélago. Vitória compartilhou com seus seguidores registros dos dois aproveitando o por do sol na ilha.

fotogaleria

Na legenda, a ex-BBB escreveu: "É um perigo amar alguém tanto assim viu, da até medo KKKKK Demos play na comemoração do niver do papai", acompanhando o carrossel. O casal está oficialmente junto desde agosto de 2022, e não compartilharam o período da gestação para manter a privacidade do futuro parto.

Nos comentários, outras celebridades se juntaram aos internautas e fãs do casal para elogiar os cliques. A influenciadora Yá Burihan comentou: "lindões, aproveitem", Lucas Rangel escreveu: "Amo vocês!", Flay elogiou: "Lindos!", e entre muitos outros, Gabi Martins disse: "Grávida mais linda do mundo! Lindos amo vocês". Internautas mandaram mensagens como: "Pense num casal que eu queria ser amiga, passam uma vibe muito massa", "Logo logo tá ai a pequena Lua", "Que barrigão lindo!", e "A gravidinha mais linda!"