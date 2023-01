Nanda Costa lamenta a morte do pai que não via há 35 anos - Reprodução/Instagram

Nanda Costa lamenta a morte do pai que não via há 35 anosReprodução/Instagram

Publicado 21/01/2023 14:00

Rio - Nanda Costa publicou, neste sábado (21), uma despedida para o seu pai, que não via há 35 anos. A atriz, de 36, surge numa foto antiga ainda bebê sendo segurada por ele.

"Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca saíra. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu Nanda.

A atriz já havia revelado no "Altas Horas, em junho do ano passado, que o pai abandonou a família quando ela tinha apenas 1 ano. "Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse ela na ocasião.

Casada com a cantora Lan Lan, Nanda é mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 1 ano.