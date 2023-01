Aline Gotschalg e Fernando Medeiros celebram oito anos juntos - Reprodução / Instagram

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros celebram oito anos juntosReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2023 20:45

Rio - A ex-BBB Aline Gotschalg usou as redes sociais, neste sábado, para escrever um texto em homenagem ao amado, Fernando Medeiros. Os dois se conheceram enquanto participavam da 15ª edição do "Big Brother Brasil" e permanecem juntos desde então.

"Há exatamente 8 anos atrás eu conhecia o amor da minha vida, e há exatos 2920 dias eu senti a sinergia mais louca da minha vida. Precisou só de um olhar para existir um magnetismo inexplicável. Como você pode estar com uma pessoa há poucas horas e agir como se a conhecesse há anos? Como é possível um primeiro abraço em alguém cujo nome você desconhecia até algumas horas atrás ser tão gostoso, tão confortável e te dar tanta vontade de não sair dali nunca mais? Não tem explicação", iniciou Aline na legenda de registros antigos dos dois.

"Você só sente. E foi o que sentimos. Afinal, o amor não entende muito de normas, critérios e ordens no que se refere à forma como aparece, não é mesmo? Milhares de pessoas acompanharam o início da nossa história, mas poucas (talvez só a gente) entendiam a profundidade da nossa conexão e sintonia. E posso dizer? Que construção linda essa nossa!", acrescentou.



"Foram nossas escolhas diárias que nos fizeram construir uma história baseada na intimidade, na confiança, no respeito, no carinho e na reciprocidade no qual tenho muito orgulho. Regamos todos os dias nossas raízes e cada dia mais, elas ficam ainda mais firmes e mais profundas. E quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Já passamos por tantas tempestades e enfrentamos todas elas juntos e com a nossa verdade", ponderou a ex-sister.



"Não existe relacionamento perfeito. Existe amor. E amar exige coragem de ser vulnerável diante do outro e da vida. Amor de verdade mesmo é para corajosos. Amor, é escolha. E eu te escolho todos os dias da minha vida, Fernando Medeiros. Eu amo viver a vida com você, amo nossa história, nossa família, tudo que somos e construímos. Que sempre sigamos assim juntos! Te amo, amor da minha vida", concluiu.