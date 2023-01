Mel Maia e MC Daniel curtem dia na praia - Reprodução Internet

Publicado 20/01/2023 19:31

Rio - Mel Maia usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (20), para compartilhar cliques do dia ensolarado que curtiu com o namorado, MC Daniel. A atriz aproveitou a publicação para se declarar ao funkeiro, dizendo na legenda: "Você me faz rir quando eu sequer quero sorrir". O casal assumiu o namoro em dezembro de 2022, após meses de suspeitas e vídeos juntos rodando a internet.

Na publicação, a atriz de "Vai na fé", juntou cliques ao lado do amado em uma praia no Rio de Janeiro, e recebeu muitos comentários elogiando o casal. O funkeiro Bin escreveu: "Muita felicidade e paz pra vocês", o tiktoker Juliano Floss comentou: "Lindos", e a atriz Giullia Buscaccio disse: "Casalzão!"

Os fãs do casal também marcaram presença para elogiar e mandar boas energias, com mensagens como: "Meta de relacionamento!", "Combinação perfeita", "Melhor casal do mundo!", "Perfeitos ne gente?", e "Fafa e Mel são um casal lindão! Os dois se merecem"