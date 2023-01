Glória Perez - Divulgação / HBO

Glória Perez Divulgação / HBO

Publicado 21/01/2023 19:27 | Atualizado 21/01/2023 19:38

Rio - Gloria Perez, de 74 anos, usou as redes sociais, na manhã deste sábado, para alfinetar o Príncipe Harry e acabou recebendo críticas na web. No Twitter, a autora de novelas afirmou que após ler a autobiografia do membro da realeza britânica — intitulada "O que sobra", em português —, chegou à conclusão de que ele é manipulado pela esposa, a atriz Meghan Markle, e foi aconselhada a ter "mais empatia" pela dor alheia.

fotogaleria

"E o príncipe Harry joga no ventilador. Menino grande, sem noção, 'mimizento', dominado por uma manipuladora profissional: Meghan [Markle]", tweetou a autora.

Em resposta, seguidores saíram em defesa de Harry e criticaram a postura adotada por Gloria. "Acredito que hoje ele tem inteira consciência do que está fazendo e suas consequências, e quer fazer isso. Atribuir tudo isso à Megan só reforça a ideia de que as pessoas não podem tomar as rédeas da própria vida, tomar decisões e mudar de comportamento", opinou uma usuária. "Acho que não cabe julgamentos. Só ele sabe o que passou", disse outra. "Por que essa mania de julgar as pessoas? A dor quem sentiu foi ele. As cicatrizes são dele, e cada uma tem as suas", acrescentou uma terceira.

Durante a interação, alguns internautas ainda aproveitaram para criticar o enredo de "Travessia", folhetim das 21h da TV Globo, escrito pela autora. "Que tal deixar as produções alheias de lado e focar em tentar melhorar a 'bomba' que tá sendo 'Travessia', hein? Talvez tenha salvação", disparou uma. "Você já deve ter sido melhor, Perez. Seja mais empática também. Não julgue as dores dos outros. Aliás, devia ocupar o seu tempo cuidando da sua horrível novela. Quem sabe devia terminá-la logo e nos poupar", alfinetou outra.