Tadeu Schmidt prova rabada pela primeira vezReprodução Internet

Publicado 20/01/2023 18:09

Rio - Tadeu Schimdt compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (20), registros do primeiro momento que provou uma rabada. Na legenda do vídeo, o apresentador brincou que não sobreviveria à "Xepa" do "BBB23": "Acho que eu ia ter dificuldades na xepa… Quem mais? (Ia comer quilos de arroz, feijão e ovo ) Segunda-feira, vai ter fígado aqui em casa…"

Na estreia da Xepa no "BBB23", o apresentador do reality explicou que viveu a experiência pela primeira vez: "A Nanci ficou empolgada com a história da xepa e fez uma rabada para a gente. Tá bonita ou não tá? Vamos à minha estreia na xepa". Logo após a prova, Tadeu admitiu que o prato não é o estilo dele, com olhar de reprovação.

Nos comentários, perfis oficiais entraram na brincadeira ao lado de seus amigos e colegas de trabalho. A conta do Globoplay brincou: "Tadeu não sobreviveria na xepa!", Boninho alertou: "Rabada não é Xepa não!!! Eu faço uma com agrião desfiada de matar!!!!", a ex-BBB Dra Lais Caldas relembrou: "Rabada é bom demais, a comida favorita da xepa", e o também ex-BBB Gustavo Marsengo convidou: "Cê tem que provar minha língua rapá", ao lado de fãs e seguidores do apresentador, Joao Branco admitiu: "Prefiro um Big Mac".