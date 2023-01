A humorista Priscila Castello Branco - Reprodução / Instagram

A humorista Priscila Castello BrancoReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2023 11:05

Rio - Fábio Porchat já está de namorada nova! De acordo com o site "Notícias da TV", o artista de 39 embarcou em um cruzeiro pela Antártica com a humorista Priscila Castello Branco — apontada como seu novo affair — antes mesmo do anúncio de seu divórcio com a produtora Nataly Mega.

fotogaleria

Os dois se conheceram durante a gravação do "Futuro Ex-Porta", reality show realizado no canal do Porta dos Fundos no YouTube, em 2021. Na época, Priscila foi uma das dez selecionadas para participar do programa, sendo a quinta eliminada da atração, que buscava um novo integrante para o grupo de humoristas.

Segundo o site, ambos humoristas não fizeram a menor questão de esconder o relacionamento de outros passageiros do navio, fazendo demonstrações públicas de afeto antes que o divórcio de Porchat fosse confirmado. No entanto, nas redes sociais, o casal manteve a discrição e não compartilhou nenhum registro de momentos que vivenciaram juntos no cruzeiro.

Em seu perfil no Instagram, Fábio Porchat chegou a publicar fotos e vídeos da viagem, onde Priscila não apareciam, e chegou a afirmar que estava sozinho no cruzeiro, pois Nataly, sua ex-esposa, não havia embarcado por assuntos profissionais que precisaria resolver em terra firme.

Ao anunciar o divórcio, na última sexta-feira, o humorista contou que os dois decidiram terminar a relação em decorrência do desejo de Nataly de ter filhos, objetivo que não está em seus planos. "Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser para sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", explicou na ocasião.