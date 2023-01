Letícia Spiller e a filha, Stella - Reprodução / Instagram

Letícia Spiller e a filha, StellaReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2023 12:07

Rio - Leticia Spiller, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar o aniversário da filha caçula, Stella, fruto de seu antigo relacionamento com Lucas Loureiro. No Instagram, a atriz publicou um pequeno texto em homenagem à menina, que completou 12 anos e compartilhou diversos cliques das duas.

"Sereia. Talentosa. Estrela. Linda. Leal. Amada. E Deusa! Amor das nossas vidas! O jardim do universo está aí para você colher todas as flores que desejar! Alegria, sonhos realizados , amor , amor , amor… Minha flor mais linda! Meu amor é tanto que nem cabe nas palavras… Você é meu eterno presente", declarou a artista na legenda do post.

Nas imagens compartilhadas ainda é possível ver o filho mais velho de Leticia, Pedro Novaes, de 25 anos, de seu casamento com o ator Marcello Novaes. Atualmente, a loira está casada com o músico uruguaio Pablo Vares, com quem vive um relacionamento desde 2017.