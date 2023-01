Giovanna Grigio completa 25 anos - Reprodução Internet

Publicado 20/01/2023 17:17 | Atualizado 20/01/2023 20:01

Rio - Giovanna Grigio completou, nesta quinta-feira (19), 25 anos e usou seu Instagram para desabafar sobre a "crise do 1/4 de século" que percebeu nesta sexta (20). Acompanhada de uma coletânea de fotos de si mesma, a artista escreveu um texto refletindo sobre essa fase da sua vida e compartilhou com seus seguidores.

Na publicação, Giovanna escreveu: "Ontem fiz 25 anos e a crise do 1/4 de século me pegou de jeito! Esses últimos anos foram intensos, difíceis e bonitos demais! Conheci pessoas maravilhosas, fui a lugares que antes só existiam nos meus sonhos, me redescobri incontáveis vezes como pessoa, me vi crescer como artista, lidei carinhosamente com a depressão que eu descobri que me acompanha há mais de um ano. Chorei, ri, senti demais, senti de menos, fiz merda, e 'gracias a dios' que vivi intensamente tudo isso! Porque eu vim pra esse mundo pra viver cada segundo que eu tenho pra mim! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho! sejamos felizes!"

Nos comentários, amigos, famosos e fãs marcaram presença para parabenizar a atriz. Maisa comentou: "Viva você meu amor!! Parabéns. Muitas felicidades", Alice Wegmann escreveu: "muitos vivas pra vc Gigi! beijo enorme", Allana Lopes disse: "Feliz vida, Gi! Um ano lindo pra você", e entre muitos outros, Juliane Araújo comentou: "Gio, você é linda, o mundo inteiro pra você. Feliz novo ano". Seguidores também apareceram para desejar boas energias à artista com mensagens como: "Feliz aniversário, te desejo tudo de bom, ansiosa pra te ver em 'Perdida da Carina'", "feliz aniversário nenê", "Essas crises de idade sempre me pegam, mas se estamos tendo elas é porque estamos vivendo e que sejam momentos memoraveis".