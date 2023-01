Luciana Gimenez mostra perna com hematomas e pontos após acidente - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2023 12:49

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para mostrar aos seguidores o estado de sua perna, onze dias após o acidente que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos. Na ocasião, a apresentadora caiu enquanto esquiava e acabou quebrando a perna esquerda em quatro lugares.

"Oi, gente! Tudo bem? Eu voltei, bem, para conversar com vocês, porque andei sumida... Estou bem melhor, ontem eu fui ao médico, ele me liberou para sair na rua e eu consegui dar uma 'respirada', sair por aí...", iniciou ela via stories.

"Aí, eu vou colocar aqui as imagens (por favor, não se assustem, porque eu ainda estou com muitos pontos) da consulta de ontem para vocês verem as últimas notícias", avisou a apresentadora, que em seguida, publicou vídeos em que sua perna aparece repleta de hematomas e com alguns pontos.

Na última terça-feira, Luciana chegou a falar sobre o pós-operatório, que exigiu que ela colocasse quatro pinos na perna. Com o membro para cima e usando uma meia de compressão para auxiliar no tratamento, ela admitiu: "uma dor que não passa".