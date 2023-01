Luciana Gimenez sofre acidente ao esquiar em alta velocidade, em Aspen, nos Estados Unidos - Reprodução Internet

Luciana Gimenez sofre acidente ao esquiar em alta velocidade, em Aspen, nos Estados UnidosReprodução Internet

Publicado 09/01/2023 09:39 | Atualizado 09/01/2023 09:41

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, sofreu uma queda enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, no último sábado, e precisou passar por uma cirurgia após fraturar a perna em quatro locais diferentes. Luciana estava acompanhada pelos filhos, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho. Sua previsão de alta é para esta segunda-feira.

fotogaleria

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente. "Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngrime. Ao tentar parar, aconteceu o acidente. A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local", diz o comunicado.

Com fortes dores, a apresentadora precisou passar por uma cirurgia. "Ela passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência, que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda", finaliza o documento.