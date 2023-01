Viih Tube abre o jogo sobre reprovação em testes para atuar - Reprodução/Instagram

Rio - Viih Tube foi aos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, para conversar com os fãs sobre as vezes em que foi reprovada em testes de atuação. Grávida de sua primeira filha, a influenciadora digital de 22 anos foi sincera ao dizer que já se sentiu frustrada em algumas situações, mas refletiu sobre a importância de enxergar o aprendizado em cada experiência.

"Ano passado, eu fiz quatro testes e passei em um, que foi (o filme) 'Doce Família'. Alguns testes, sou eu mesma que vou atrás. No ano passado, fiz um que foi por etapas. Peguei um amor pela personagem e pela história. Estava muito focada em dar o meu melhor... passei (até a quarta etapa) e aí não passei mais", revelou a ex-BBB.

Em seguida, a artista dividiu um conselho com os fãs: "De início, o 'não' é uma frustração, mas depois faz você melhorar muita coisa, virar uma fênix, aprender, tirar uma lição daquilo. E faz parte demais. De muitos, um você vai conseguir. Às vezes, nenhum. O 'não' ensina mais do que a gente imagina", declarou.

"Se isso acontece comigo, que também sou influenciadora e tenho visibilidade, imagina para os atores que escolheram não ser influenciadores, às vezes pela privacidade e pela saúde mental, e querem viver da atuação. A gente sabe que existe um privilégio. Eles devem passar muito mais do que eu", comentou Viih Tube.