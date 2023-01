Jenny Miranda, filha de Gretchen, e Fábio Gontijo sofreram acidente de carro nos EUA - Reprodução/Instagram

Jenny Miranda, filha de Gretchen, e Fábio Gontijo sofreram acidente de carro nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 22:55 | Atualizado 10/01/2023 22:59

Rio - Jenny Miranda, filha de Gretchen, sofreu um grave acidente de carro enquanto viajava com o marido, Fábio Gontijo, de Las Vegas para Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. A notícia foi divulgada pela assessoria do casal, que divulgou nota no Instagram afirmando que o estado de saúde de ambos é estável.

fotogaleria

"Jenny Miranda e Fábio Gontijo sofreram um grave acidente de carro saindo de Las Vegas para Los Angeles. O estado de saúde de ambos é estável. Nós da assessoria estamos cuidando do Instagram e em breve retornaremos com mais notícias do estado de saúde de ambos", diz o comunicado. Nos Stories do Instagram, a equipe ainda compartilhou uma foto do veículo com a lateral direita danificada com sinais de colisão.

O casal estava em lua-de-mel após selar a união, no último sábado, em cerimônia que não teve a presença dos familiares dos dois. Jenny e Fábio engataram no romance em julho do ano passado, e ficaram noivos apenas três meses depois.

Até o momento, Gretchen não se pronunciou sobre o caso. A relação entre a a Rainha do Rebolado e a filha está estremecida desde o ano passado, quando começaram a trocar farpas nas redes sociais. Em setembro, Jenny acusou a mãe de usar dinheiro e influência para colocar a neta, Bia Miranda, no reality "A Fazenda 14", da Record.

Confira: