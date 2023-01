Viih Tube e Eliezer comparam tamanho de Lua a um mamão - Reprodução Intenet

Viih Tube e Eliezer comparam tamanho de Lua a um mamãoReprodução Intenet

Publicado 10/01/2023 19:56 | Atualizado 10/01/2023 19:59

Rio - Eliezer e Viih Tube compartilharam, nesta terça-feira (10), uma foto comparando a barriga da ex-BBB com um mamão, avisando que Lua já está do tamanho da fruta. Grávida da sua primeira filha, a influenciadora já avisou que não quer expor a contagem de meses, nem o dia do parto, tentando evitar paparazzi no hospital e garantir privacidade para a família nesse momento.

fotogaleria No entanto, após a legenda dizendo: "Mamãe e papai, eu já sou do tamanho de um mamão", os fãs e seguidores do casal começaram a fazer as contas e usar a internet para comparar as semanas com o desenvolvimento da Lua. Mensagens como: "Lua vem em abril", "Eu como todas as gestantes já sabemos então de quantas semanas lua está. Pois para cada semana de gestação tem um alimento", "Mamão são seis meses de gravidez hein" e "Só por você dizer que tá do tamanho de um mamão, já dá pra saber quantos meses você tá, Viih", encheram a publicação de suposições.

Outros internautas passaram para elogiar o casal e a futura família, mandando recados como: "ansioso pra ver o rostinho desse anjinho", "tá crescendo rápido!", "Casalzão", "Ain que família fofa mue Deus" e "Ahhh eu simplesmente me apaixonei nesses três, com a Lua não o mamão, que o universo entregue tudo que há de bom nele pra vocês". Um seguidor relembrou uma passagem de Eliezer pelo "BBB" e comentou: "Eu dou risada sozinha quando lembro do Eliezer nanando o bebê do BBB rsrs"