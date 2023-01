Bárbara Evans celebra aniversário da irmã, Clara Clark, nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 10:00

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, na segunda-feira, para celebrar o aniversário da irmã Clara Clark, uma das filhas de seu pai, José Clark. No Instagram, a modelo compartilhou uma imagem em que aparece sorridente ao lado da jovem e aproveitou para enviar uma mensagem carinhosa.

"Feliz aniversário, minha princesa! Sua irmã te ama muito, Clara Clark!", escreveu a filha de Monique Evans. Além de Clara, a modelo também é irmã de Armando, filho mais velho de sua mãe, e Alice, sua segunda irmã por parte de pai.

Recentemente, Bárbara Evans usou os stories do Instagram para se pronunciar sobre as acusações de que teria dado o "golpe da barriga" no marido, o empresário Gustavo Theodoro. "Eu dei o golpe da barriga? Fizemos fertilização e gastamos a maior grana para ter nosso 'golpe'. Sou apaixonada pelo meu marido. Tudo foi planejado e desejado. A gente se ama, sei que é difícil acreditar, mas aceitem. Ah, eu sou casada com divisão total de bens, então de golpe aqui não tem nada. Só amor", rebateu a loira.