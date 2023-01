Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker recebe alta - Reprodução Internet

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker recebe altaReprodução Internet

Publicado 10/01/2023 20:24

Rio - Pedro Scooby usou suas redes sociais, nesta terça-feira (10), para mostrar momentos da sua filha Aurora, já em casa. A recém nascida de 15 dias teve alta hospitalar na última segunda-feira (9) após de ser internada e passar por diversas cirurgias nas suas primeiras semanas. O surfista agradeceu o carinho de todos e passou em seu Story para anunciar que estão bem.

fotogaleria

No vídeo, o marido de Cintia Dicker disse: "Fala galera, queria agradecer todas as mensagens de carinho. A gente está muito feliz, melhor notícia de 2023", e continuou contando a história do berço da pequena. Segundo Pedro, ele sugeriu que colocassem o berço da filha caçula no quarto do casal, e mesmo após recusar a proposta, Cintia aparece no vídeo mostrando onde foi parar o móvel.

"Falei 'amor, não é melhor assim no início, para você não se movimentar muito?' E ela 'não, deixa assim'. E aí, primeiro dia em casa, onde está o berço da Aurora? Está tudo aqui!", e a modelo completou, enquanto ninava a filha: "E a poltrona de amamentar também!" Aurora é a primeira filha do casal, mas Pedro também é pai de Dom, de dez anos, e Bem e Liz, de sete anos, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani.