Preta Gil já está em casa e agradece mensagens de carinho - Divulgação

Preta Gil já está em casa e agradece mensagens de carinhoDivulgação

Publicado 12/01/2023 08:26

Rio - A cantora Preta Gil fez uma postagem nos Stories, do Instagram, na noite desta quarta-feira, para agradecer aos amigos, familiares e fãs pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu após ter sido diagnosticada com um adenocarcinoma , que é um câncer na porção final do intestino.

fotogaleria

"Já estou em casa. Agora vou descansar e me fortalecer para começar o tratamento na segunda-feira. Estou extremamente emocionada e grata a todas as mensagens de carinho e amor. Tenho muita fé na minha cura", escreveu a cantora nos Stories, do Instagram.

Preta Gil foi internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, no dia 5 de janeiro após sentir um desconforto abdominal. "Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica", disse a cantora na ocasião.

Ao ser diagnosticada, Preta contou a notícia aos seus fãs através de uma postagem no Instagram. "Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda- feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu.