Thales Bretas e Silva Graça Paes/AgNews e Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 19:07

Rio - Thales Bretas, de 34 anos, e o cantor Silva, 34, terminaram o namoro e não são mais um casal, segundo confirmou a assessoria do dermatologista ao DIA, nesta quinta-feira. Os dois estavam juntos desde setembro deste ano, quando assumiram o romance durante o Rock in Rio, e chegaram a passar o Revéillon juntos, em Fernando de Noronha.

Recentemente, o viúvo de Paulo Gustavo fez questão de rebater a crítica de uma internauta que diziar achar cedo demais para Thales se envolver romanticamente, após a morte do humorista. "Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas pra pagar… Ninguém me ajuda com nada disso. Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto pra quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe. Espero que você nunca precise disso pra poder comandar seu tempo", declarou ele.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19. Na ocasião em que assumiram o romance, Silva disse que gostaria de ajudar Thales a criar Gael e Romeu, filhos do dermatologista com o humorista.