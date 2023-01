Gabriela Prioli mostra o rosto de Ava, filha recém-nascida - Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2023 10:08

Rio - Gabriela Prioli, de 36 anos, usou as redes sociais, na tarde de quarta-feira, para compartilhar um registro do rosto da filha recém-nascida. No Instagram, a apresentadora aproveitou para fazer uma piada relacionando a pose da pequena Ava com o título de um dos livros do filósofo Michel Foucault.

"Ava de Moraes: vigiando e punindo", escreveu Prioli na legenda da imagem. Na web, a expressão também é usada como um meme, atribuído à imagem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos comentários do post, a garotinha, que veio ao mundo no dia 22 de dezembro, conquistou elogios dos seguidores da mãe. "A menina já chega ao mundo refletindo sobre instituições sociais milenares! Que sorte, Ava! Que sorte!", enalteceu uma fã. "Linda!", escreveu outra. "Ela é linda! Os olhos são da mãe", opinou uma usuária. "A cara do pai", afirmou uma seguidora.