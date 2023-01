Bruna Griphao e Gabigol em 2019 - Reprodução Internet

Publicado 12/01/2023 16:00

Rio - Dhiô Barbosa, irmã de Gabigol, usou seu Twitter, nesta quinta-feira (12), para comentar sobre um dos participantes anunciados para o "BBB 23". Após o nome de Bruna Griphao ir ao ar, a influenciadora escreveu: "Tem uma participante aí que não dá", e seus seguidores entenderam como uma indireta para a atriz, que já teve um affair com o jogador.

Nas respostas, fãs e internautas comentaram fazendo referência à Bruna, como: "engole o choro amor", "atura ou surta", "ciúme?", "Mulher que desnecessário. Uma mulher desmerecer outra. Pelo amor de Deus" e "ih, geral já sabe hein Dhiô"

Após as respostas, Dhiovana comentou um post sobre o assunto, rebatendo os internautas e falou: "Primeiro, não foi pra Bruna até porque conheço a Bruna, e segundo, do mesmo jeito que todos comentam sobre 'BBB' eu não poderia comentar porque?! Eu hein!"

O affair entre Gabigol e a participante Bruna Griphao aconteceu no final de 2019, quando eles foram flagrados deixando dois eventos juntos. Primeiro foram vistos saindo do Rock in Rio, e depois, em fevereiro de 2020, ele foi clicado curtindo o mesmo camarote que a atriz, na Sapucaí, e saindo em companhia da loira.