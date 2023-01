Fran Gil, Otavio Muller e Preta Gil - Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2023 08:55 | Atualizado 12/01/2023 09:18

Rio - Otavio Muller, de 57 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para prestar uma homenagem à ex-mulher, Preta Gil, de 48. No Instagram, o ator compartilhou uma foto em que os dois aparecem junto ao filho, Fran Gil, e fez uma pequena homenagem para a cantora, que recentemente revelou ter sido diagnosticada com um adenocarcinoma, um câncer localizado na porção final do intestino.