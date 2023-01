Paolla Oliveira posa em clima de romance com Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 18:19

Rio - Paolla Oliveira usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar mais registros das férias ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. A atriz de 40 anos abriu o álbum de fotos de um dia romântico com o sambista e refletiu sobre a importância de ter momentos de descanso. A artista é a estrela da novela "Cara e Coragem", que chega ao fim nesta sexta-feira, na TV Globo.

"Até nas viagens a gente precisar desacelerar, contemplar e só relaxar um pouco", disse ela, na legenda da publicação. "Sim!!!", respondeu Diogo, nos comentários. O casal ainda colecionou elogios de fãs e amigos: "Lindos", escreveu Nilma Quariguasi, mulher de Romulo Estrela. "Aproveitem bastante aí", desejou um seguidor. "Dá pra ver o amor dos dois nítido no semblante!", declarou mais uma internauta.

