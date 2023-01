Bianca Andrade e o filho, Cris - Reprodução / Instagram

Rio - Bianca Andrade, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar alguns registros fofos com o filho, Cris, de 1 ano, e aproveitou para refletir sobre os desafios da maternidade. No Instagram, a influencer e empresária escreveu um longo texto, em que detalhou as cobranças que surgiram após o nascimento do pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com o youtuber Fred.

"Viajar é enriquecedor, ainda mais quando você volta e tem esse sorrisão te esperando cheio de amor pra dar", iniciou a influenciadora na legenda da imagem em que aparece abraçada com o menino.

"Nossos filhos querem ver a gente feliz, radiante, sonhando, realizando. Não são eles que nos julgam caso a gente decida continuar vivendo nossas vontades mesmo pós maternidade. Pelo contrário. Quanto mais felizes somos, mais saudáveis serão nossos filhos. Em todos os aspectos. Essa culpa toda que a gente sente é reflexo de uma sociedade machista que se inquieta vendo uma mãe livre e corajosa. Pq tem que ter coragem, viu? E saúde mental também", ponderou.



"Então, que a gente se questione sempre. De onde vem essa culpa? O que mais nos sobrecarrega? Uma noite sem dormir com o seu bebê ou ouvir comentários de pessoas que não são responsáveis pelo seu filho se metendo no que você deveria ou não fazer? Aposto que a resposta é a segunda", disparou Bianca.



Por fim, a empresária aproveitou para aconselhar as mamães que a seguem na rede social. "Que você se esforce para ser a melhor mãe que conseguir, mas também se permita continuar vivendo, caso tenha o privilégio de uma rede de apoio de confiança, claro. Viaje, sorria, trabalhe, dance, viva! Existe a possibilidade de você fazer tudo isso, sendo uma mãezona! Nossos filhos agradecem e a gente também. Acredite!", finalizou.

