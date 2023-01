Estudante de Direito Maria Guerra está namorando Éder Militão - Reprodução Internet

Estudante de Direito Maria Guerra está namorando Éder MilitãoReprodução Internet

Publicado 12/01/2023 07:22 | Atualizado 12/01/2023 07:40

Rio - Depois de muita polêmica com a ex, Karoline Lima, o jogador do Real Madrid Éder Militão, de 24 anos, está de namorada nova. A moça em questão é a estudante de Direito Maria Guerra, de 21, e o romance ainda é "recente". Questionada sobre o namoro pelo perfil de fofoca no Instagram "Condomínio da Mfifi", Maria confirmou e disse estar nervosa com a exposição.

fotogaleria

"Estou um pouquinho nervosa com isso. Não sou muito de expor minha vida. Estou tentando ficar tranquila. Já foi", disse Maria ao ser questionada sobre o namoro com Militão. Ela também negou que o jogador de futebol estivesse curtindo fotos dela nas redes sociais cerca de 20 dias depois do nascimento de sua filha com a influenciadora digital Karoline Lima.

O perfil "Condomínio da Mfifi" ainda perguntou para Maria se poderia expor o romance e ela concordou. "Pode sim. Tudo bem recente", finalizou.

Éder Militão teve um relacionamento conturbado com a influenciadora digital Karoline Lima. Ela chegou a se mudar para Madrid para morar com ele e o romance acabou poucos meses após ela engravidar. Karoline acusa Militão de deixá-la em casa, grávida, para ir à festas. O jogador chegou a acionar a ex na Justiça para impedir que ela publicasse sobre ele nas redes sociais e pediu R$ 45 mil em danos morais.