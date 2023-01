Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no rancho da família - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 17:20

Rio - Giovanna Ewbank abriu o jogo sobre um detalhe do casamento com Bruno Gagliasso. Nesta terça-feira, a atriz recebeu Mônica Martelli no "Quem Pode, Pod", podcast que apresenta com Fernanda Paes Leme, e confessou que nem sempre tem vontade de transar com o marido. Foi quando a loira revelou a estratégia que usa quando quer fugir do sexo com o ator, relembrando uma cena de um filme estrelado por Mônica.

"Tem uma cena no filme 'Minha Vida em Marte' que é a cena que você leva sua filha para cama... Aí ela [a personagem] fica naquele desespero, 'eu vou ter que transar, vou ter que transar', aí ela vai no quarto da filha, e fala: 'filhinha, vem dormir com a mamãe, vem'. Aí o marido chega, e você fala: 'ela quis vir dormir aqui, está com saudades da mamãe'", disse a famosa, aos risos. Fernanda ainda quis saber com que frequência a amiga recorre ao artifício: "Todos os dias", disparou Gio.

Em seguida, Paes Leme falou sobre a pressão que as mulheres enfrentam para satisfazer sexualmente os homens e Mônica concordou: "Há uma cobrança sexual do casamento. O amor romântico enfia na nossa cabeça que a gente tem que está sempre sexy, sempre sempre sensual, sempre transando, e ninguém fala do massacre da rotina, dos problemas, das crises e das angústias que a gente tem", comentou a atriz, que reestreia a peça "Minha Vida em Marte" nesta quinta-feira, no Teatro Casa Grande, localizado no Leblon, na Zona Sul do Rio.