Publicado 11/01/2023 15:17

Rio - Com a filha recém-nascida em casa, Cintia Dicker, de 36 anos, usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para agradecer o carinho que recebeu dos fãs enquanto Aurora, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby, estava no hospital. A modelo também falou sobre o período que ficou com a bebê na UTI e comentou o estado de saúde da pequena.

"Coração está calminho. Aurora está pleníssima. Acordou de três em três horas para mamar, mas fora isso, tudo certo", começou a ruiva. "Quero agradecer muito, de coração, todas as orações, correntes, a energia positiva, que vocês mandaram para Aurora e para a nossa família em um momento tão delicado e frágil que a gente estava. Vocês ajudaram muito minimizando as coisas pesadas que aconteceram", continuou.



"Tem muita gente perguntando muita coisa. Quero primeiro parabenizar as mães de UTI neonatal. A força que a gente tem naquele lugar... Só quem viveu aquilo vai entender o que estou falando. Estou pensando em falar mais sobre como é essa vida na UTI. As aflições, o que acontece... Não tinha noção como era. "Tem muitos bebês. Pais sofrendo. Anjos, que são os enfermeiros. Quero falar e até preparar as pessoas que vão passar por isso. Eu fui pega de surpresa", finalizou Cintia.



Desde o nascimento, no dia 26 de dezembro, Aurora passou por três cirurgias. Pedro e Cintia, no entanto, não deram mais detalhes sobre o problema de saúde da bebê, que recebeu alta nesta terça-feira. Além de Aurora, o surfista também é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 7, frutos de seu antigo relacionamento com Luana Piovani.