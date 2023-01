Viih Tube diverte seguidores ao compartilhar desejo inusitado - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2023 09:56 | Atualizado 11/01/2023 10:45

Rio - Viih Tube divertiu os seguidores, na noite de terça-feira, ao compartilhar um desejo inusitado. A youtuber, que está grávida de sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer , contou no Instagram que estava com muita vontade de comer feijão gelado.

"Amor, enche o potinho! Sem ser o prato, o potinho! Enche de feijão gelado, só! Estou falando sério, quero comer isso, estou com desejo", disse ela para o namorado, no registro publicado nos stories. "Gente, me deu vontade de comer feijão gelado, um balde, deu água na boca", acrescentou na legenda.

Viih Tube e Eliezer oficializaram o namoro em agosto do ano passado. Quase dois meses depois, ambos anunciaram que estão à espera da primeira filha.