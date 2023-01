Preta Gil e o filho, Francisco Gil - Reprodução do Instagram

Preta Gil e o filho, Francisco GilReprodução do Instagram

Publicado 11/01/2023 10:05 | Atualizado 11/01/2023 10:08

Rio - Francisco Gil, de 27 anos, mandou um recado para os amigos e fãs, através do Instagram Stories, nesta terça-feira, após a mãe, Preta Gil, dizer que foi diagnosticada com um câncer de intestino. O músico, da banda Gilsons, disse que está otimista com a recuperação da cantora, que iniciará seu tratamento contra a doença na segunda-feira.