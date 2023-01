Poliana Rocha com seu novo cachorrinho, Leleo - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha com seu novo cachorrinho, LeleoReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2023 11:54

Rio - Após a morte de seu cachorrinho, Poliana Rocha usou as redes sociais, na terça-feira, para contar aos seguidores que ganhou um novo bichinho de estimação do marido, Leonardo. No Instagram, a mulher do sertanejo voltou a lamentar a ausência de Romeo e deu boas-vindas ao filhote Leleo.

fotogaleria

"Hoje, cheguei em casa, após uns dias de férias e senti uma tristeza imensa, a ausência do Romeo! Sabia, que iria sentir... Claro, 10 anos juntos", iniciou a empresária na legenda de um post.

"Ele [Romeo] já estava cheio de manias e só eu entendia! Eu compartilhava com ele tudo e ele parecia me entender, me compreender! Não gostava que recebíamos visitas, não gostava que ninguém entrasse na piscina, sentia ciúmes da Maria Alice [neta de Poliana], não podíamos mais arrastar as cadeiras da casa, só tomava água no pote e gelada, a ração, só comia se colocássemos em uma tampa de plástico e só comia quando eu chegava do escritório, mas eu o amava. Ele infelizmente se foi", acrescentou a mãe de Zé Felipe.

"Nada irá substitui-lo, mas hoje, meu marido, Leonardo, me surpreendeu com uma atitude nobre e cheia de compaixão e eu super amei e valorizei. Me deu um novo cachorrinho, e colocou o nome de Leleo! Fiquei muito feliz, vou dar muito amor para ele e tenho certeza que ele me ajudará a passar por este momento com mais leveza", finalizou Poliana.