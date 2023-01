Poliana Rocha lamenta morte de cachorrinho de estimação - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha lamenta morte de cachorrinho de estimaçãoReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 13:33 | Atualizado 06/01/2023 13:36

Rio - Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para desabafar sobre a morte de seu cachorrinho de estimação, Romeo. No Instagram, a empresária prestou uma homenagem ao bichinho, que chegou a ser internado em uma clínica veterinária, mas não sobreviveu.

fotogaleria

"Ele se foi. Virou uma estrelinha e com certeza sentirei, ou melhor, já estou sentindo um vazio enorme. À noite, quando for procurá-lo para fechar a porta do quarto, me sentirei só. Perdida sem você. Meu companheiro há 10 anos", iniciou ela via stories.

"Já estávamos programados de viajar hoje, então, nós vamos. Confesso que meu coração está muito triste. De acordo com o Leonardo, Deus prepara tudo. Até de viajarmos... Sigo confiando nos propósitos de Deus", concluiu a mulher do sertanejo.

Em 2020, o cachorrinho Romeo havia sido internado com pancreatite aguda, mas conseguiu se recuperar. Já no ano seguinte, Poliana perdeu sua outra cadelinha, Petra, que caiu na piscina e acabou morrendo afogada.