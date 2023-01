Stenio Garcia compartilha treino nas redes sociais e reflete sobre saúde - Reprodução / Instagram

Stenio Garcia compartilha treino nas redes sociais e reflete sobre saúdeReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 09:31

Rio - Stênio Garcia usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar seu treino na academia e aproveitou para aconselhar e refletir sobre a temática da saúde com os fãs. No Instagram, o ator de 90 anos apareceu fazendo abdominais, em um vídeo, e escreveu a respeito da importância de cuidar de si mesmo.

fotogaleria

"Saindo da academia muito feliz porque chegar aos 90 anos com saúde física e mental é o maior presente divino", comemorou o artista. "Ontem retomei o treino e já estou conseguindo fazer aparelhos que achava que não seriam mais pra mim, e hoje eu vi que são pra mim, sim. Acredite em si mesmo e vá em frente sempre", disse.

Stênio Garcia contraiu a Covid-19 no final de 2022 e contou aos fãs que, após a doença, passou a lidar com sequelas no pulmão. "Estou tomando anticoagulante e também descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão, me levando a ter doença crônica pulmonar... Tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas, mas espero através da fisioterapia ir retomando aos poucos o meu cotidiano e minha vida que tanto amo", explicou na ocasião.

Veja o vídeo