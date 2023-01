Isabella Cecchi deixou maternidade com a filha recém-nascida e o marido - Foto: Leo Franco/AgNews

Isabella Cecchi deixou maternidade com a filha recém-nascida e o marido Foto: Leo Franco/AgNews

Publicado 05/01/2023 20:25

Rio - Isabella Cecchi recebeu alta da Maternidade Pro Matre, em São Paulo, nesta quinta-feira após o nascimento de Beatriz, sua primeira filha com Pedro Orduña. A ex-BBB vestiu a pequena com um look vermelho e posou com ela e o marido na saída do hospital.