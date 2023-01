Alinne Moraes passeia com amigos em shopping do Rio

Rio - Alinne Moraes aproveitou a tarde desta quinta-feira (05) para curtir um passeio no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A atriz de 40 anos estava na companhia de amigos e acenou quando percebeu os fotógrafos no local.

Ela está afastada das telinhas desde o término de "Um Lugar ao Sol", da TV Globo. Na trama, Alinne Moraes deu vida a personagem Bárbara e contracenou com o ex-namorado Cauã Reymond. A novela de Licia Manzo marcou o retorno dos folhetins inéditos exibidos por inteiro após o isolamento causado pela pandemia da Covid-19.





