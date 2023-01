Cleo e o marido posam em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Publicado 05/01/2023 18:30 | Atualizado 05/01/2023 18:30

Rio - Cleo Pires usou suas redes sociais, nesta quinta feira (5), para compartilhar cliques ao lado do marido Leandro D'Lucca em Fernando de Noronha, onde passam as férias de início de ano. A atriz também aparece junto da sua produtora, Beatrix Bortolai. Acompanhando o cenário paradisíaco, a filha de Glória Pires legendou: "Me sinto em casa".

Nos comentários, amigos, fãs e internautas elogiaram o casal com mensagens como: "A genética de Cleo é perfeita!! Vocês são lindos!!!", "Você transpira felicidade!!! Tão bom de ver", "Vocês são lindos juntos", e "Cleo você é tão maravilhosa". O marido da atriz comentou em resposta: "Bom demais ", e alguns famosos também marcaram presença nos comentários, como o ator Julio Rocha que escreveu: "Lindos demais", o modelo Paulo Dalagnoli disse: "Lindos!" e Helena Fernandes comentou: "Linda"