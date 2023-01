Maíra Cardi relembrou período em que ficou sem andar por problema de saúde relacionado a falta de sono - Reprodução/Instagram

Rio - Maíra Cardi foi aos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, para conversar com os seguidores sobre a importância de uma vida equilibrada. A influenciadora revelou ter sofrido com um problema grave de saúde por focar apenas no trabalho e em exercícios, deixando de lado as boas noites de sono.

"Tem gente que não pode (fazer atividade física), mas tem que arcar com as consequências, que são muitas, depressão, várias coisas. O sono é um dos pilares muito importantes. Eu tive um problema muito sério por dormir pouco", iniciou a coach.

Sem revelar o diagnóstico da doença que enfrentou, a ex-mulher de Arthur Aguiar falou sobre o período em que ficou de cama: "Perdi os movimentos das pernas, fiquei sem andar, perdi todo o músculo da perna, vou colocar o meu antes e depois de quando eu fiquei acamada mesmo e definhei. Achei que não fosse andar nunca mais. E foi uma grande lição", declarou Maíra.

A ex-participante do "BBB 9" explicou que relembrou o caso para aconselhar os fãs a fazerem boa gestão do tempo para ter uma vida mais saudável. "Durante muito tempo a gente fala ‘ah, não tenho tempo, eu não consigo malhar por causa disso ou daquilo, eu não consigo fazer dieta por causa disso ou daquilo’. Não! Na verdade, você não tem organização do seu tempo, gestão do seu tempo. É possível fazer a gestão do seu tempo, ainda que seja pra você acordar mais cedo do que todo mundo e se organizar pra dormir mais tarde", completou.