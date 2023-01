Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Lívia Andrade Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 15:41

Rio - Lívia Andrade não perdeu a oportunidade de rebater uma seguidora após a insinuação de que ela estaria sendo traída pelo atual namorado. A apresentadora usou o Twitter para esclarecer que as pessoas não sabem os detalhes de sua relação com o empresário Marcos Araújo.

fotogaleria

"Teu namorado já está com outra. Que loucura você aceitar essa situação", escreveu a internauta, insinuando que a pulada de cerca era aceitada por conta do dinheiro do empresário. A jurada do quadro "Acredite Em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", não deixou o comentário passar despercebido.