Lorena Improta reclama de chulé de passageira em viagem de aviãoReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 13:18 | Atualizado 05/01/2023 13:28

Rio - Lorena Improta usou as redes sociais, na quarta-feira, para contar aos seguidores o perrengue inusitado enfrentado por ela durante um voo. No Instagram, a dançarina, que é casada com o cantor Léo Santana, reclamou que o chulé da passageira, que estava sentada do seu lado, era insuportável.

"Eu nunca agradeci tanto por essa máscara. A mulher tirou a bota aqui do meu lado. Pense em um chulé. Não é possível que ela não sinta e nem o marido. Juro por Deus, está 'barril'", iniciou a artista pelos stories.

"Se eu não estivesse de máscara, estaria dez vezes mais estressada. E se ela for minha seguidora... Minha amiga, coloca um negócio nessa meia, porque não está normal, não! Estou com pena do marido dela e com pena de mim também", completou Lorena, visivelmente incomodada.

"Deus está me fazendo passar por tudo isso hoje para não passar mais em 2023, amém? Amém", finalizou, brincalhona.