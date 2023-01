Guilherme Militão e Viviane Araújo - Reprodução / Instagram

Guilherme Militão e Viviane Araújo Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 12:00 | Atualizado 05/01/2023 12:04

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar uma viagem romântica realizada com o marido, Guilherme Militão, para Búzios. No Instagram, a atriz de 47 anos publicou uma foto em que aparece ao lado do esposo, usando um biquíni amarelo e pontuou que o clique foi tirado antes de sua gravidez.

"#TBT de verão! Desse lugar! Desse corpinho! Desse bronze! Eu e meu gato", escreveu a artista, que é mãe de Joaquim, de apenas 3 meses, na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Viviane não pouparam elogios. "Casal lindo e maravilhoso!", enalteceu uma internauta. "Lindos! Você cada dia mais linda!", disse outra. "Vocês são perfeitos!", opinou uma fã. "Linda como sempre!", escreveu um usuário.