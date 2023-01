Gil do Vigor e Karol Conká estiveram no 'BBB 21' - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/01/2023 21:12

Rio - Gil do Vigor dividiu opiniões nas redes sociais, nesta quinta-feira, ao comentar uma postagem no Twitter sobre ex-participantes do "Big Brother Brasil" que não venceram o reality show, mas deixaram sua marca no programa. Enquanto o Globoplay citou ex-brothers e sisters como Grazi Massafera e Felipe Prior, o economista causou polêmica entre os internautas por afirmar que Karol Conká ficou eternizada na história da atração.

"A Mamacita fez história! Independente se o povo gostou ou não, ela jamais será esquecida. E qualquer coisa me coloca no paredão! (risos)", brincou o influenciador, que esteve entre os quatro finalistas do "BBB 21". Na mesma edição, a cantora bateu o recorde de maior rejeição na história do programa, após colecionar discussões e atitudes controversas, principalmente depois de perseguir Lucas Penteado e Juliette Freire, que se tornou a grande campeã da temporada.

Em resposta, uma internauta discordou do posicionamento de Gilberto, que também teve sua cota de atritos com Karol: "História tóxica, né? Muito me admira você falar isso, Gil", disse. "Uma história de terror, só pode ser", comentou outro usuário. "Humilhando os outros? Me poupe", disparou um terceiro.

Mas também teve quem apoiasse a declaração do ex-BBB: "Exatamente, Gilzinho! Mamacita, lenda inesquecível", declarou uma pessoa. "Mamacita deu o tom da edição, sem ela não teria metade do entretenimento que rendeu", pontou outro seguidor. "Você e Mamacita são os maiores que já pisaram nesse programa", afirmou mais uma.