Publicado 05/01/2023 11:27

Rio - Kelly Key usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para interagir com os fãs e falou sobre sua decisão de não voltar a realizar uma turnê de shows. No Instagram, a cantora de 39 anos explicou que o ritmo de apresentações constantes estavam prejudicando sua saúde.

"Já fiquei várias noites sem dormir, e foi o que me fez repensar sobre turnê de shows, e tudo mais. Acredito que disso surgiram algumas questões de saúde, né?! Então, por isso que decidi que ficaria mais em casa, me dedicando a um trabalho que me desse rotina, porque uma noite de sono perdida você nunca mais recupera, e eu perdi foi várias", afirmou.



Durante a interação, a artista ainda dividiu alguns detalhes a respeito da maternidade ao ser questionada por um seguidor sobre seus "defeitos" e "qualidades" como mãe. "A minha principal qualidade é o meu principal defeito: eu sou 'pau para qualquer obra'. E isso mima né, se torna um defeito", revelou Kelly, que é mãe Suzanna, de 22 anos, Jaime Vitor, de 17 anos, e Artur, de 5 anos.